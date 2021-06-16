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Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

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Таллінн, Середа 16 червня 2021 14:15
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії Фото: російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії (commons.wikimedia.org/User Rulexip)
Автор: РБК-Україна

Два російські винищувачі "Су-35C" порушили повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. Інцидент стався напередодні вранці.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Винищувачі перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.

Російські літаки летіли з вимкненими транспордерами без наданого плану польоту. При цьому пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

У зв'язку з подією Міністерство закордонних справ Естонії викликало Тимчасового повіреного в справах Росії і вручило йому ноту.

Зазначимо, що це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами цього року.

Нагадаємо, раніше російські літаки два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. У зв'язку з інцидентом посла РФ у Копенгагені викликали до МЗС для пояснень.

Додамо, що в березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.

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