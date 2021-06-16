Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

Два російські винищувачі "Су-35C" порушили повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. Інцидент стався напередодні вранці.

Про це повідомляє естонське видання ERR .

Винищувачі перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.

Російські літаки летіли з вимкненими транспордерами без наданого плану польоту. При цьому пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

У зв'язку з подією Міністерство закордонних справ Естонії викликало Тимчасового повіреного в справах Росії і вручило йому ноту.

Зазначимо, що це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами цього року.