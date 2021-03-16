Незначна відстань: Повітряні сили не можуть підтвердити порушення кордону вертольотом РФ
Повітряні сили України відреагували на інформацію про порушення російським військовим вертольотом Мі-8 державного кордону. Повітряні сили не можуть підтвердити, чи дійсно вертоліт зайшов в український повітряний простір.
Про це йдеться у заяві командування Повітряних сил на сторінці у Facebook.
Повітряні сили підтвердили, що зафіксували проліт російського вертольоту поблизу державного кордону України, але відстань, на яку він зайшов в український повітряний простір, була незначною. За інформацією прикордонників, вертоліт залетів на близько 50 метрів.
"Чергові сили Повітряних сил підтверджують наявність гвинтокрила на даній ділянці кордону, але зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотні метрів, не є можливим", - пояснили в командуванні.
Нагадаємо, сьогодні прикордонники зафіксували порушення держкордону російським вертольотом Мі-8. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області. Українська сторона вже звернулася до російських спецслужб з вимогою надати пояснення такого маневру.
Додамо, Росія часто вдається до подібних провокацій на кордонах інших країн. Так, на початку лютого російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії.
А наприкінці листопада британські винищувачі перехоплювали два російські літаки Ту-142, які наблизилися до зони відповідальності Британії.