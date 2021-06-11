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Росія двічі за день порушила повітряний простір Данії

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Копенгаген, П'ятниця 11 червня 2021 21:15
Росія двічі за день порушила повітряний простір Данії Фото: Росія двічі порушила кордон Данії (wikimedia by Alexander Mishin)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. МЗС країни викличе посла РФ в Копенгагені для пояснень.

Про це в Twitter повідомив глава МЗС Данії Йеппе Кофод.

"Абсолютно неприпустимо, щоб російські літаки вторгалися в повітряний простір Данії двічі за день. Схоже на умисну дію", - написав міністр.

Кофод додав, що зараз з'ясовуються деталі порушення повітряного простору країни. "Я вже виступив з ініціативою викликати посла Росії в МЗС", - додав він.

У Міноборони Данії підтвердили порушення повітряного простору країни російськими літаками районі острова Борнхольм. Міністр оборони Тріне Брамсен зазначила, що такі дії Росії неприпустимі і дві події в один і той же день слід вважати серйозними.

Нагадаємо, в травні Росія два рази за тиждень порушила повітряний простір Естонії. Літак Іл-96, сьогодні, 7 травня, з включеним транспондером провів близько хвилини поблизу острова Вайндлоо.

Зазначимо, у березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

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