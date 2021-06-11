Росія двічі за день порушила повітряний простір Данії

Росія два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. МЗС країни викличе посла РФ в Копенгагені для пояснень.

Про це в Twitter повідомив глава МЗС Данії Йеппе Кофод .

"Абсолютно неприпустимо, щоб російські літаки вторгалися в повітряний простір Данії двічі за день. Схоже на умисну дію", - написав міністр.

Кофод додав, що зараз з'ясовуються деталі порушення повітряного простору країни. "Я вже виступив з ініціативою викликати посла Росії в МЗС", - додав він.

У Міноборони Данії підтвердили порушення повітряного простору країни російськими літаками районі острова Борнхольм. Міністр оборони Тріне Брамсен зазначила, що такі дії Росії неприпустимі і дві події в один і той же день слід вважати серйозними.