Росія двічі за день порушила повітряний простір Данії
Росія два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. МЗС країни викличе посла РФ в Копенгагені для пояснень.
Про це в Twitter повідомив глава МЗС Данії Йеппе Кофод.
"Абсолютно неприпустимо, щоб російські літаки вторгалися в повітряний простір Данії двічі за день. Схоже на умисну дію", - написав міністр.
Кофод додав, що зараз з'ясовуються деталі порушення повітряного простору країни. "Я вже виступив з ініціативою викликати посла Росії в МЗС", - додав він.
У Міноборони Данії підтвердили порушення повітряного простору країни російськими літаками районі острова Борнхольм. Міністр оборони Тріне Брамсен зазначила, що такі дії Росії неприпустимі і дві події в один і той же день слід вважати серйозними.
Нагадаємо, в травні Росія два рази за тиждень порушила повітряний простір Естонії. Літак Іл-96, сьогодні, 7 травня, з включеним транспондером провів близько хвилини поблизу острова Вайндлоо.
Зазначимо, у березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.