Росія не хоче миру і робить все, щоб заблокувати хоч якісь кроки, - Кравчук

Він зазначив, що Україна закликає Росію до припинення вогню на Донбасі, в тому числі і в рамках ТКГ, але вона не реагує на ці заклики.

"Росія не хоче миру. Росія робить все, щоб заблокувати будь-які кроки", - заявив Кравчук.

Також він додав, що Кремль відмовляє обговорювати мирний план по Донбасу, який був розроблений спільно з Францією і Німеччиною.

"Ось на 19 квітня запланована зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Ну, подивимося. Може, вони домовляться про те, про подальші кроки. Тому що ситуація вкрай важка, висока напруга. Але ми ж не можемо закривати очі на ті наслідки, до яких призводить така ситуація", - констатував Кравчук.