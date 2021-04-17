UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги, - Кравчук

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация не хочет мира. Москва делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе и в рамках ТКГ, но она не реагирует на эти призывы.

"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - заявил Кравчук.

Также он добавил, что Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией.

"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - констатировал Кравчук.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. К переговорам также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема переговоров - российская агрессия против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Кравчук считает, что компромисс по Донбассу возможен, если Кремль выведет свои войска и перестанет убивать украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КравчукДонбассРоссийская Федерация
Читайте также
Представители ЕС на следующей неделе поедут на Донбасс
Обострение ситуации у границ Украины - вызов для всего мира, - Рудик
Макрон: политическое урегулирование на Донбассе - единственно возможное
Прогноз погоды