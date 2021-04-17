Кравчук: за роки незалежності не бачив такої підтримки України з боку США і ЄС

Голова української делегації в Тристоронній контактної групи, перший Президент Леонід Кравчук заявив, що за 30 років незалежності ще не бачив такої підтримки України з боку США і Європи. Міжнародні партнери вимагають дій саме від Росії

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Партнери України однаково оцінюють ситуацію і вимагають абсолютно конкретних дій від Росії, яка провокує ескалацію.

"зараз зовсім інший Світ. Я, наприклад, за всю історію незалежної України, вже майже 30 років, я ще не бачив такого єдиного погляду на ситуацію і єдиних скоординованих дій Сполучних Штатів Америки і Європи демократичної, яка є сьогодні", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбулася зустріч Зеленського з Макроном, а по відеозв'язку до них приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема сьогоднішніх переговорів - російська агресія проти України.

Крім того, Зеленський обговорив з Макроном вступ України в НАТО. Зеленський закликав Францію допомогти Україні з отриманням Плану дій щодо членства в НАТО.

До цього Зеленський в інтерв'ю європейської газеті сказав, що Україна не може нескінченно "залишатися в кімнаті очікування" ЄС і НАТО.

У новому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" експерти у студії обговорювали можливість нового нападу Росії на Україну, а також те, хто повинен нести відповідальність за подолання пандемії коронавіруса: президент, уряд або місцеві влади. Серед спікерів - Максим Степанов, Леонід Кравчук, Сергій Притула та інші.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 16 квітня

Зауважимо, що в промовах Путіна і Козака постійно звучить назва боснійського міста Сребреніца, де 26 років тому солдати армії Республіки Сербської, яку підтримувала Росія, вбили більше семи тисяч мусульман. "Донбаська Сребреніца" може стати приводом для російського військового втручання. Варто очікувати провокацій.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей і переговорах з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауны в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих COVID.



Дивіться також спір між Олександром Корнієнко та Олексієм Гончаренко по боротьбі з контрабандою в Одесі.