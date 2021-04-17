Кравчук назвав умову, за якої можливий компроміс з РФ щодо Донбасу

Голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що Росії не можна нічого "віддавати", адже мета у неї - вся Україна. Компроміс щодо Донбасу можливий, якщо Кремль виведе свої війська і перестане вбивати українців .

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами глави української делегації, нещодавно керівники ОРДЛО звернулися до Путіна з трьома проханнями. По-перше, надати ОРДЛО зброю і посилити їх, тому що "мовляв, Україна готова до нападу". По-друге, визнати ті утворення "як державні". І третє - приєднати, взяти до себе ті державні утворення.

“Таким чином, ми маємо усвідомлювати, компроміс можливий за однієї умови: Росія заявляє, що вона готова припинити окупацію території, агресію в Україні, перестати вбивати українських юнаків і дівчат. Тоді будемо відроджувати Донбас, тоді компроміси можливі. Без цього - жодних компромісів", - сказав Кравчук.

Він додав, що в Мінських угодах немає жодного слова про державні утворення. Там є умови особливого статусу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ українська сторона запропонувала повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Україна також заявила про необхідність посилити ефективний контроль за його виконанням.

Крім того, глава української делегації Леонід Кравчук заявляв, що на засіданні ТКГ буде піднято питання стягування російських військ до кордону з Україною.

Сьогодні у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорюють можливість нового нападу Росії на Україну, а також те, хто має нести відповідальність за подолання пандемії коронавірусу: президент, уряд чи місцева влада. Серед спікерів - Максим Степанов, Леонід Кравчук, Сергій Притула та інші.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 16 квітня

Зауважимо, що у промовах Путіна і Козака постійно звучить назва боснійського міста Сребрениця, де 26 років тому солдати армії Республіки Сербської, яку підтримувала Росія, вбили більше семи тисяч мусульман. "Донбаська Сребрениця" може стати приводом для російського військового втручання. Варто очікувати провокацій.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



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