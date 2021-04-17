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Росія не хоче миру і робить все, щоб заблокувати хоч якісь кроки, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 19:43
Росія не хоче миру і робить все, щоб заблокувати хоч якісь кроки, - Кравчук Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація не хоче миру. Москва робить все, щоб заблокувати хоч якісь кроки для припинення конфлікту на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу "БУДИНОК" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.

Він зазначив, що Україна закликає Росію до припинення вогню на Донбасі, в тому числі і в рамках ТКГ, але вона не реагує на ці заклики.

"Росія не хоче миру. Росія робить все, щоб заблокувати будь-які кроки", - заявив Кравчук.

Також він додав, що Кремль відмовляє обговорювати мирний план по Донбасу, який був розроблений спільно з Францією і Німеччиною.

"Ось на 19 квітня запланована зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Ну, подивимося. Може, вони домовляться про те, про подальші кроки. Тому що ситуація вкрай важка, висока напруга. Але ми ж не можемо закривати очі на ті наслідки, до яких призводить така ситуація", - констатував Кравчук.

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном. До переговорів також по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема переговорів - російська агресія проти України.

Раніше РБК-Україна писало, що Кравчук вважає, що компроміс по Донбасу можливий, якщо Кремль виведе свої війська і перестане вбивати українців.

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