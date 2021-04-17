ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги, - Кравчук

Новина українською → Киев, Суббота 17 апреля 2021 19:43
Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги, - Кравчук Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация не хочет мира. Москва делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе и в рамках ТКГ, но она не реагирует на эти призывы.

"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - заявил Кравчук.

Также он добавил, что Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией.

"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - констатировал Кравчук.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. К переговорам также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема переговоров - российская агрессия против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Кравчук считает, что компромисс по Донбассу возможен, если Кремль выведет свои войска и перестанет убивать украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кравчук Донбасс Российская Федерация
NEWS
Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге
Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса