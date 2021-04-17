Россия не хочет мира и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги, - Кравчук

Российская Федерация не хочет мира. Москва делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для прекращения конфликта на Донбассе .

Об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе, в том числе и в рамках ТКГ, но она не реагирует на эти призывы.

"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - заявил Кравчук.

Также он добавил, что Кремль отказывает обсуждать мирный план по Донбассу, который был разработан совместно с Францией и Германией.

"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - констатировал Кравчук.