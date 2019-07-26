Росія хоче короткостроковий контракт з Україною на транзит газу, - Reuters

Фото: гаопровод (Sean Gallup/Getty Images)

Контракт буде діяти до запуску обхідних газопроводів

Росія буде домагатися від України укладення короткострокового договору на транзит газу в Європу з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих з планами російської сторони.

Як наголошується в повідомленні, таким чином Москва сподівається виграти час для завершення будівництва газових магістралей, що йдуть в обхід України. Росія планує вдвічі збільшити потужність північноєвропейського транзитного маршруту з запуском "Північного потоку-2" і почати поставки в ЄС через Чорне море "Турецьким потоком", що поступово призведе до скорочення транзиту через Україну.

"Україна хотіла б довгостроковий договір, 10-річний. Нам це невигідно, нам би вистачило і року, щоб ми зібралися з силами і запустили всі ці потоки", - сказало джерело, знайоме з переговорами Росії та України.

Європейський джерело і два інших джерела, знайомих з планами "Газпрому", підтвердили позицію Москви. "Газпром" і Міненерго РФ відмовилися від коментарів.

Європейський союз, посередник у газових переговорах між Москвою і Києвом, запросив обидві сторони на новий раунд переговорів 16 вересня, сказали джерела. Сторони вже проводили кілька зустрічей, на яких не знайшли прийнятного для всіх рішення про контракт на транзит.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що в разі відсутність транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. За словами Вітренка, такі контракти є звичними для європейського ринку.

Як повідомляло РБУ-Україна, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту, що, ймовірно, не трапиться вчасно, до кінця 2019 року.