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"Нафтогаз" пропонує "Газпропу" контракт на "своп" газу

Новини » Економіка    18.06.2019 - 16:43
"Нафтогаз" пропонує "Газпропу" контракт на "своп" газу
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Своповая модель поширена в Європі

НАК "Нафтогаз України" у разі відсутності транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. Про це написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Вітренко, такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку

"Газпром" буде передавати нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий же обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", повідомив він.

За його словами, передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії).

&quot;Нафтогаз&quot; пропонує &quot;Газпропу&quot; контракт на &quot;своп&quot; газу

Нагадаємо, начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Кузнец заявив, що вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах. За його словами, це неможливо зробити через відсутність в країні необхідних для цього структур.

У той же час, Національний банк України оцінює як помірний ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Експерти вважають, що РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду з транспортування природного газу в Європу.

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Новини України Юрій ВітренкогазНафтогаз УкраїниГазпром
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