Коболєв назвав призупинення транзиту газу з РФ "імовірним сценарієм"

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

РФ може призупинити транзит газу, якщо сторони не підпишуть договір

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "ТСН".

Коболєв вважає, що РФ може призупинити транзит газу, якщо сторони не підпишуть договір на тристоронніх переговорах, які, ймовірно, відбудуться у травні 2019 року.

"Так, я вважаю, що цей сценарій найбільш вірогідний, якщо до того часу не буде підписаний договір. Росіяни роблять усе можливе, щоб договору не було, саме щоб шантажувати Європу. Газова криза - це їх стандартний хід в подібних ситуаціях. Тому так важливо, щоб Україна, як держава, максимально підготувалася до цієї зими, щоб ми створили додаткові запаси газу. І якщо криза станеться, щоб ми до цього були готові", - сказав Коболєв.

Крім того, глава правління НАК вважає, що РФ може спробувати скористатися тим фактом, що "Північний потік-2" не запустять вчасно.

"Те, що "Північний потік-2" не заробить 1 січня наступного року, це очевидно, до цього готові вже все. Для росіян це, напевно, навіть можливість. І вони, за моїм прогнозом, намагаються скористатися тим фактом, що "Північного потоку-2" немає, і можуть влаштувати чергова газова криза, це дуже в їх стилі", - заявив Коболєв.

В інтерв'ю РБК-Україна Коболєв вже заявляв, що РФ може повністю перервати транзит газу по території України.

Нагадаємо, раніше Коболєв розповів про план на випадок зупинки транзиту газу через Україну. Зокрема, НАК розглядає опцію повного припинення транзиту російського газу по території України і готує заходи, які зможуть забезпечити енергетичну безпеку України.

Додамо, комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович заявив, що Євросоюз хоче нові енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією до серпня.

Коболєв вважає, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні.