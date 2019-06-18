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У НБУ оцінили ймовірність зупинки транзиту газу з 2020

Новини » Економіка    18.06.2019 - 14:42
У НБУ оцінили ймовірність зупинки транзиту газу з 2020
Ілюстративне фото (УНІАН)

Росії доведеться домовлятися з Україною про новий контракт

Національний банк України оцінює як помірний ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відтермінувати запуск проекту, що, ймовірно, не відбудеться вчасно, до кінця 2019 року. Також Газпром був змушений змінити проекти газогонів через Туреччину до Балкан і Центральної Європи та почати їх реалізацію зі значним запізненням.

"Тож РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду із транспортування природного газу до Європи", - йдеться в документі.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про те, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.

На початку 2019 року в НБУ заявляли, що прогнозують зменшення транзиту російського газу майже вдвічі - з 90 млрд куб. метрів до 50 млрд куб. метрів.

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