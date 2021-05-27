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Посол обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2"

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Україна, Четвер 27 травня 2021 00:16
Посол обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" Фото: Оксана Маркарова, посол України в США (mof.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Посол України в США Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2". Це сталося під час її онлайн-зустрічі зі співголовами Конгресового українського кокусу.

Про це повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що окрему увагу під час зустрічі було зосереджено на питанні протидії будівництву трубопроводу "Північний потік-2" і гібридним атакам з боку Росії.

"Маркарова відзначила важливу роль санкційного тиску і ризики від цього газопроводу не лише для України, але і енергетичної стабільності та безпеки Європи і чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

Конгресмени відзначили збереженні двопартійної підтримки України в Конгресі та спільної роботи у протидії викликам російської агресії, а також у сприянні економічному і соціальному розвитку України для поліпшення добробуту українських громадян.

Також сторони обговорили низку питань щодо стратегічного партнерства України та США, зокрема, посилення українсько-американського оборонного співробітництва та безпеки допомоги Україні, процес реформ в Україні, важливих як для поліпшення верховенства права, так і для прискорення розвитку, і для євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь конгресвумен Марсі Каптур, конгресмени Енді Харріс, Брайан Фітцпатрік і Майк Квіглі, помічники членів кокуса.

Раніше протистояння будівництву "Північного потоку-2" обговорив з конгресменами міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він обговорив це питання зі співголовою українського кокусу в Конгресі Брайаном Фітцпатріком.

Раніше повідомлялося, коли Зеленський може зустрітися з Байденом. Про це повідомили в ОП.

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