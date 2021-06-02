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Зеленський закликав США зупинити "Північний потік-2": не давайте зброю ворогу

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Київ, Середа 02 червня 2021 19:30
Зеленський закликав США зупинити "Північний потік-2": не давайте зброю ворогу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати "зброю" Росії.

Про це повідомив Офіс президента.

Президент України зазначив, що російський газопровід є зброєю, яку сьогодні Європа дає Кремлю до рук.

"Північний потік-2" - це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя РФ, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогу", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що після запуску "Північного потоку-2" Росія може відключити Україну від постачання газу, в результаті чого український бюджет втратить 3 млрд доларів на рік.

"Нам не буде чим платити за українську армію", - сказав він.

Зеленський зазначив, що питання "Північного потоку-2" є актуальним напередодні зустрічі президентів США та Росії, тому Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.

Нагадаємо, американський сенатор Джин Шахін висловила сподівання, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Водночас в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід, впевнені, що "Північний потік-2" добудують, попри санкції.

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