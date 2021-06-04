Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку-2". "Газпром" готовий до наповнення газом "Північного потоку-2".
Про це повідомляє ТАСС.
За його словами, укладання першої нитки було завершено 2,5 годин назад.
"2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2", залишилося з німецької та з російської сторін труби підняти і зварити" , - заявив Путін.
Він також повідомив про завершення лінійної роботи по газопроводу, включаючи морську частину.
У Кремлі раніше заявили, що Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу "Північний потік-2".
Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів по врегулюванню ситуації в Україні. Такий формат можна було б об'єднати з нормандським, а в його рамках розглядали б не тільки Донбас, а й повернення окупованого Криму і тему "Північного потоку-2".
Нагадаємо, американський сенатор Джин Шахін висловила сподівання, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.
Водночас, в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід, впевнені, що "Північний потік-2" добудують, попри санкції.