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Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2"

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Москва, П'ятниця 04 червня 2021 14:41
Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2" Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку-2". "Газпром" готовий до наповнення газом "Північного потоку-2".

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, укладання першої нитки було завершено 2,5 годин назад.

"2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2", залишилося з німецької та з російської сторін труби підняти і зварити" , - заявив Путін.

Він також повідомив про завершення лінійної роботи по газопроводу, включаючи морську частину.

У Кремлі раніше заявили, що Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу "Північний потік-2".

Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів по врегулюванню ситуації в Україні. Такий формат можна було б об'єднати з нормандським, а в його рамках розглядали б не тільки Донбас, а й повернення окупованого Криму і тему "Північного потоку-2".

Нагадаємо, американський сенатор Джин Шахін висловила сподівання, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Водночас, в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід, впевнені, що "Північний потік-2" добудують, попри санкції.

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