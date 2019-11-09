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В России отреагировали на начало разведения в Петровском

Новости » Политика     09.11.2019 - 15:08
В России отреагировали на начало разведения в Петровском
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

В России надеются на успешное завершение разведения сил

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе приветствует начало разведения сил в Петровском. Об этом сообщил глава российской делегации Борис Грызлов в комментарии росСМИ.

Как сообщается, Грызлов выразил надежду, что разведение войск вдоль линии разграничения на Донбассе успешно завершится в ближайшее время.

"Рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, что сегодня, 9 ноября, на Донбассе начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. После подтверждение готовности, стороны начали процесс отхождения из предыдущих позиций. Согласно договоренностям, украинские военные отойдут на 1 километр и займут новые позиции.

Также РБК-Украина писало, что после завершения разведения сил в Петровскому, начнутся работы по разминированию территорий, а также демонтаж фортификационных сооружений.

Кроме того, командующий ООС Богдан Бондарь заявил, что в случае вражеских провокаций на участке разведения в районе Петровского украинские военные вернутся на свои предыдущие позиции. Он добавил, что подразделения ООС уже имеют опыт оперативного реагирования и возврата на разведенные участки.

На Донбассе началось разведение сил в Петровском В ОБСЕ не пояснили причины срыва разведения в Петровском 8 ноября, - ООС
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