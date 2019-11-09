Після розведення сил в Петрівському почнуть розмінування

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Також відбудеться демонтаж фортифікаційних споруд

Після завершення розведення сил в районі Петрівського розпочнеться розмінування територій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в прес-центрі штабі операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

У штабі пояснили, що процес розведення на ділянці №3 в районі Петрівського триватиме впродовж 3 днів. Після відведення військ на ділянці розпочнеться процес розмінування.

"Після того, як будуть запущені білі сигнали ракет о 12:00 годині, з обох сторін зеркально розпочнеться розведення сил та засобів. Тобто техніки, озброєння та особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції, буде тривати три дні", - повідомив речник.

Окрім того, в прес-центрі розповіли, що після розведення триватиме демонтаж фортифікаційних споруд.

"Після цього за графіком розпочнеться розмінування територій, а вже після того почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу після сьогоднішнього українська сторона інформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів", - додали в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили про готовність до початку практичного етапу розведення сил та засобів в районі Петрівського на Донбасі. Станом на 11:00 на ділянку №3 прибули спостерігачі СММ ОБСЄ, які контролюватимуть процес розведення.

Як відомо, розведення сил і засобів у Петрівському повинно було початися в п'ятницю, 8 листопада. Однак розведення не відбулося через відсутність підтвердження готовності з боку бойовиків. Пізніше в ОБСЄ повідомили, що розведення переноситься на суботу, 9 листопада.