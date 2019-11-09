У штабі ООС розповіли деталі розведення в Петрівському

Фото: відведення українських військових в Петрівському (facebook / pressjfo.news)

З ділянки №3 вийдуть понад 40 українських військових та 3 бойові машини

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі розповіли деталі розведення сил в Петрівському, яке розпочалося у суботу, 9 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі Петрівського розпочалося о 12:20 після того, як сторони сповістили одна одну про готовність до початку процесу. Також готовність сторін була підтверджена представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"12:00-12:01 - білий сигнал ракети з обох сторін, що підтвердив готовність.12:10 - повторний сигнал зеленою ракетою НЗФ РФ. 12:15 - повторний сигнал зеленою ракетою з української сторони. 12:20 - практичне розведення сил і засобів розпочато", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, з ділянки розведення в районі Петрівського виведуть 42 військовослужбовців Збройних сил, 3 бойові броньовані машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил відійдуть на 1 км та займуть нові позиції.

"Процес відведення верифікується представниками СММ ОБСЄ та нашими військовослужбовцями з СЦКК. Він реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську. Зокрема, протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року, а також комплексу заходів з виконання мінських угод від 12 лютого 2015 року", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, розпочався практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське. Після підтведження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій.

Також РБК-Україна писало, що в ОБСЄ не пояснили штабу ООС причин зриву бойовиками розведення сил в Петрівському, яке мало відбутися вчора, 8 листопада. Крім того, після оголошення про перенесення розведення, в ОБСЄ не надали жодних гарантій українській стороні.