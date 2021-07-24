Росії відмовили в частині вимог за позовом до ЄСПЛ, а в Токіо стартували Олімпійські ігри 2020: новини за 23 липня

Росії відмовили в частині вимог за позовом в Європейському суді з прав людини, Франція відкрила кордони для українців, в Токіо стартували Олімпійські ігри 2020. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 23 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Безвіз знову діє: Франція відкрила кордони для українців

Згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Франція відкрила кордони для українських туристів. Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Але для в'їзду є кілька умов.

Також раніше стало відомо, що Швеція з 26 липня відкривається для туристів з України.

Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки Литвиненка

Президент Володимир Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олександра Литвиненка.

Зеленський вручив Литвиненко службове посвідчення і привітав з призначенням на посаду. На церемонії представлення також були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Президент зазначив, що Литвиненко прекрасно розуміє стоять перед СЗРУ завдання і повинен зберегти в розвідці професіоналів і разом з ними реформувати відомство.

Карантину восени не уникнути, у "червону зону" ми повернемося, - головний санлікар України

В Україні вже цієї осені можуть повернути карантин і країна знову потрапить до так званої "червоної зони". Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Другу дозу вакцини від коронавірусу отримали всього 4% українців. У країні за останню добу збільшилася кількість заражень COVID-19. В українському уряді вже готуються до третьої хвилі коронавірусу. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину.

Мова і вода для Криму: Росії відмовили в частині вимог за позовом до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду позов Росії проти України. Але відразу відмовив Москві у застосуванні забезпечувальних заходів.

Напередодні уряд Росії подав міждержавну скаргу проти України на підставі ст. 33 (міждержавні відносини) Європейської конвенції про права людини. Крім того, Росія направила терміновий запит відповідно до правила 39 (забезпечувальні заходи) регламенту суду, щоб вимагати від України:

припинити обмеження прав російськомовних, зокрема, щодо доступу до використання рідної мови в школах, ЗМІ та Інтернеті;

призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

"Суд вирішив відхилити запит відповідно до правила 39, оскільки він не торкався серйозних ризиків нанесення непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини", - йдеться в повідомленні.

В Токіо стартували Олімпійські ігри 2020

Літній Олімпійські ігри 2020 стартували в Токіо в Японії 23 липня на Національному стадіоні, який був спеціально побудований до Ігор.

Нинішні Ігри походять з урахуванням карантинних обмежень - зараз в японській столиці діє режим надзвичайної ситуації. Сама церемонія відкриття, як і пізніше - закриття, і в цілому більшість змагань вирішили проводити без глядачів. Такого раніше в Іграх ніколи не було. Як розпочалися тридцять друга літня Олімпіада, яскраві моменти заходу та трансляція – дивіться в матеріалі.

У Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою

У п'ятницю, 23 липня, в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою. Водій вантажівки виїхав на шляху, попри працюючу переїзну сигналізацію. В результаті дії водія сталася аварія з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на переїзді в Закарпатській області. Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою.

В результаті аварії постраждали п'ятеро осіб. Їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.

В Україну разом зі спекою йдуть грозові дощі: де заливатиме

Погода в Україні найближчими днями буде комфортна, а синоптична ситуація буде зумовлена впливом антициклону. Однак на початку наступного тижня вдарять грозові дощі, і опади накриють більшу частину країни. При цьому температура повітря буде ще підвищуватися.

Так, вихідні 24 і 25 липня подарують українцям ясні сонячні дні без дощів.