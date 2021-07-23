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Швеція відкривається для туристів з України: названо дату

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Стокгольм, П'ятниця 23 липня 2021 11:46
Швеція відкривається для туристів з України: названо дату Фото: українцям дозволили їздити до Швеції (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Згідно рекомендаціям Європейського союзу, Швеція відкривається для туристів з України. Українських мандрівників пускатимуть з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швеції.

"Уряд постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки застосовуються з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

На сайті МЗС України йдеться, що відновлюється режим в'їзду до Швеції для громадян України (власників біометричних паспортів) для здійснення необов'язкових, зокрема туристичних подорожей.

Залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявність сертифіката про вакцинацію. На сьогодні Швеція визнає сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.

Нагадаємо, раніше Словаччина відкрилася для українських туристів.

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