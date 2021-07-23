Безвіз знову діє: Франція відкрила кордони для українців

Згідно з рекомендаціями Євросоюзу , Франція відкрила кордони для українських туристів. Але для в'їзду є кілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Тепер офіційно: безвіз з Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - зазначив Кулеба.

На сайті МЗС йдеться, що Україна внесена до переліку країн так званої "зеленої" зони, в'їзд здійснюється на наступних умовах:

немає обмежень, якщо проведена вакцинація від COVID препаратами Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. При цьому вакцинація вважається повною, якщо пройшло 28 днів з моменту вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з моменту другої дози в разі вакцинації іншими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію і заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та/або про відсутність контактів з особами, хворих COVID-19

якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції за наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду

Умови в'їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (старше 12 років).