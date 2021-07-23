У Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою
У п'ятницю, 23 липня, в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою. Дорожньо - транспортна пригода сталася на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрзалізниці".
За даними компанії, водій вантажівки виїхав на шляху, попри працюючу переїзну сигналізацію. В результаті дії водія сталася аварія з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на переїзді в Закарпатській області.
"Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
На місці інциденту працюють медики, поліція і комісія УЗ.
"Пасажирів зазначеного рейсу буде доставлено на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино - Київ дизель-поїздом буде доставлений на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до столиці України", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою (t.me/UkrzalInfo)