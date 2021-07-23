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У Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою

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Закарпатська область , П'ятниця 23 липня 2021 14:23
У Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою Фото: у Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою (t.me/UkrzalInfo)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 23 липня, в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою. Дорожньо - транспортна пригода сталася на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрзалізниці".

За даними компанії, водій вантажівки виїхав на шляху, попри працюючу переїзну сигналізацію. В результаті дії водія сталася аварія з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на переїзді в Закарпатській області.

"Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працюють медики, поліція і комісія УЗ.

"Пасажирів зазначеного рейсу буде доставлено на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино - Київ дизель-поїздом буде доставлений на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до столиці України", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою (t.me/UkrzalInfo)

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