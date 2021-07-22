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Інформаційний шум. Кулеба відреагував на позов Росії до ЄСПЛ

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Київ, Четвер 22 липня 2021 18:15
Інформаційний шум. Кулеба відреагував на позов Росії до ЄСПЛ Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Позов Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України - це інформаційний шум. Ніякого результату від його розгляду не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу запевнити, що у цього позову немає жодних шансів, щоб бути задоволеним. І поданий він Росією з пропагандистською метою. Ніяких результатів крім інформаційного шуму від цього не буде", - сказав він в ході спільної пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Нагадаємо 22 липня стало відомо, що Росія подала позов проти України в ЄСПЛ. У ньому вона, в тому числі Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Росію чекає поразка в ЄСПЛ за цим позовом.

Пізніше у президента РФ Володимира Путіна прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ.

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