В аварії з потягом на Закарпатті постраждали п'ятеро людей
В результаті аварії за участю поїзда і вантажівки на Закарпатті постраждали п'ятеро осіб. Їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.
Повідомляється, що сьогодні до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля с. Рокосово Хустського району.
"Там за поки невстановленою причиною зіткнулися пасажирський поїзд №13 сполученням Київ-Солотвино і вантажний автомобіль Volvo. На момент аварії в поїзді перебувало 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ять осіб, троє з яких (водій вантажівки і 2 пасажирки поїзда)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вантажівка виїхала на переїзд, незважаючи на сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів. Локомотив зійшов з рейок.