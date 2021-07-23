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В аварії з потягом на Закарпатті постраждали п'ятеро людей

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Закарпатська область, П'ятниця 23 липня 2021 14:46
В аварії з потягом на Закарпатті постраждали п'ятеро людей Фото: аварія вантажівки та потягу на Закарпатті (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: РБК-Україна

В результаті аварії за участю поїзда і вантажівки на Закарпатті постраждали п'ятеро осіб. Їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Повідомляється, що сьогодні до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля с. Рокосово Хустського району.

"Там за поки невстановленою причиною зіткнулися пасажирський поїзд №13 сполученням Київ-Солотвино і вантажний автомобіль Volvo. На момент аварії в поїзді перебувало 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ять осіб, троє з яких (водій вантажівки і 2 пасажирки поїзда)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вантажівка виїхала на переїзд, незважаючи на сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів. Локомотив зійшов з рейок.

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