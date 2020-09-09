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У Росії назвали можливу дату візиту Лукашенка в Москву

Москва, Середа 09 вересня 2020 11:51
У Росії назвали можливу дату візиту Лукашенка в Москву
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує наступного тижня відвідати з офіційним візитом Москву. Приїзд Лукашенка очікується 14 вересня.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело.

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поки рано говорити про можливість візиту Лукашенка в Москву 14 вересня.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що в Росії активно йде підготовка до візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка.

До цього в Росії заявили про прогрес з Білоруссю щодо майбутнього Союзної держави.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що можуть надати Мінську військову допомогу в рамках договорів про Союзну державу і ОДКБ для фактичного придушення протестів.

До цього РБК-Україна в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі" писало про те, що Союзна держава Білорусі та РФ несе військову загрозу для України.

З кінця 1990-х обидві країни в рамках Союзної держави намагаються сформувати єдиний політичний, економічний і військовий простір.

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