ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Союзна держава Білорусі та РФ несе військову загрозу для України, - експерти

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 10:30
Союзна держава Білорусі та РФ несе військову загрозу для України, - експерти
Фото: війська РФ (facebook.com/mod.mil.rus2)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черниш

У складі Союзної держави діє спільне регіональне угрупування ЗС Білорусі і РФ

Союзна держава Російської Федерації та Білорусі, на думку українських військових експертів, може становити реальну загрозу для України. Названа причина.

Про це заявив заступник голови "Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь, йдеться в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі".

За його словами, у складі Союзної держави діє спільне регіональне угрупування ЗС Білорусі і РФ. Перший ешелон - це Військові сили РБ, а другий - це Західний військовий округ ЗС РФ.

"З моменту створення Союзної держави для нас, для України, з території Білорусі постійно йде військова загроза, оскільки в складі Союзної держави РФ і Білорусі діє спільне регіональне угруповання Збройних сил РБ (Республіки Білорусь, - ред.) і РФ", - заявив він.

Нагадаємо, Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через українсько-російський кордон.

Втім, пресс-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська ФедераціяБілорусьУкраїнаугрозы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся