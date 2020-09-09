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В России назвали возможную дату визита Лукашенко в Москву

Москва, Среда 09 сентября 2020 11:51
В России назвали возможную дату визита Лукашенко в Москву
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует на следующей неделе посетить с официальным визитом Москву. Приезд Лукашенко ожидается 14 сентября.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о возможности визита Лукашенко в Москву 14 сентября.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в России активно идет подготовка к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко.

До этого в России заявили о прогрессе с Беларусью относительно будущего Союзного государства.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что могут предоставить Минску военную помощь в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ для фактического подавления протестов.

До этого РБК-Украина в материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси" писало о том, что Союзное государство Беларуси и РФ несет военную угрозу для Украины.

С конца 1990-х обе страны в рамках Союзного государства пытаются сформировать единое политическое, экономические и военное пространство.

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