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У Путіна поки що "не бачать сенсу" у введенні військ до Білорусі

Москва, Понеділок 31 серпня 2020 15:15
У Путіна поки що "не бачать сенсу" у введенні військ до Білорусі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Керівництво Російської Федерації поки що не бачать сенсу у веденні військ до Білорусі через напружену суспільно-політичну ситуацію. У Кремлі впевнені, що чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко контролює її.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, сьогодні не йдеться про використання резерву російських силовиків на території Білорусі.

"Президент Росії всіляко підкреслював, що мова йде тільки про крайню ситуацію, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що стан справ під контролем, тому зараз немає сенсу говорити про це", - заявив Пєсков.

Він також пояснив, що російському президенту Володимиру Путіну не треба згода Ради Федерації, якщо він ухвалить рішення ввести війська до Білорусі. Він уточнив, що зобов'язання Росії в рамках договорів про Союзну державу і ОДКБ вже були ратифіковані російським парламентом.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для Білорусі на прохання білоруського лідера Олександра Лукашенка.

У Кремлі зазначили, що цей резерв складається із з'єднань, які зможуть перешкодити "екстремістським діям" у Білорусі. Крім того, в їх розпорядженні "досить розумна кількість" озброєнь.

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