Росія заявила про прогрес щодо Союзної держави з Білоруссю

Фото: Михайло Мішустін (kremlin.ru)

Російська Федерація і Білорусь досягли прогресу щодо майбутньої Союзної держави. Вона буде заснована на незалежності обох країн.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає "Інтерфакс".

"У нас з багатьох питань прогрес, у тому числі з питання майбутньої Союзної держави, яка буде заснована на абсолютно незалежній позиції наших держав, але з відповідними заходами економічного характеру", - зазначив Мішустін.

За його словами, Москва і Мінськ готуються до зняття бар'єрів у торгівлі, а також до розширення співробітництва в енергетиці, промисловості та інших сферах.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що можуть надати Мінську військову допомогу в рамках договорів про Союзну державу і ОДКБ для фактичного придушення протестів.

До цього РБК-Україна в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі" писало про те, що Союзна держава Білорусі та РФ несе військову загрозу для України.

З кінця 1990-х обидві країни в рамках Союзної держави намагаються сформувати єдине політичний, економічний і військовий простір.