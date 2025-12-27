Роспропаганда хвастается полетом стратегических бомбардировщиков у границ НАТО, - ЦПД

Минобороны РФ распространяет сообщение о том, что их стратегические ракетоносцы совершили очередной "плановый" полет вблизи границ скандинавских стран. Полет сопровождался поднятием боевой авиации стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Речь идет о стратегических самолетах Ту-95МС, способных нести ядерное вооружение, которые РФ активно использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.



Роспропаганда отмечает, что полет был осуществлен "в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", однако даже не скрывает, что подобные полеты - это демонстрация силы, целью которой является запугивание Европы и НАТО, отмечают в ЦПД. Примечательно, что эти полеты состоялись 25 декабря, когда большинство стран Европы празднуют Рождество.



"Хотя российские чиновники постоянно повторяют об "отсутствии планов РФ нападать на Европу", на самом деле Кремль систематически прибегает к угрозам и откровенных акций запугивания, пытаясь такими действиями влиять на общественные настроения в странах Европы и препятствовать союзникам помогать Украине", - объясняют аналитики Центра.