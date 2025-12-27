Роспропаганда хизується польотом стратегічних бомбардувальників біля кордонів НАТО, - ЦПД
Міноборони РФ поширює повідомлення про те, що їхні стратегічні ракетоносці здійснили черговий "планови" політ поблизу кордонів скандинавських країн. Політ супроводжувався підняттям бойової авіації країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Ідеться про стратегічні літаки Ту-95МС, здатні нести ядерне озброєння, які РФ активно використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України.
Роспропаганда наголошує, що політ було здійснено "відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", проте навіть не приховує, що подібні польоти - це демонстрація сили, метою якої є залякування Європи й НАТО, зазначають у ЦПД.
Примітно, що ці польоти відбулись 25 грудня, коли більшість країн Європи святкують Різдво.
"Хоча російські посадовці постійно повторюють про "відсутність планів РФ нападати на Європу", насправді Кремль систематично вдається до погроз і відвертих акцій залякування, намагаючись такими діями впливати на суспільні настрої в країнах Європи та перешкоджати союзникам допомагати Україні", - пояснюють аналітики Центру.
Літаки РФ у небі біля країни-членів НАТО
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російський диктатор Володимир Путін відправив ядерні бомбардувальники погрожувати північній Британії. Вони здійснили політ на велику відстань над Норвезьким морем. НАТО підняло винищувачі.
Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.
Тієї ж ночі польські ВПС піднімали бойові літаки в повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт, який пролітав неподалік меж польського повітряного простору.
Також у Польщі того ж дня зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.
У вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.