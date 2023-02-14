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В Москве возле исследовательского института произошел пожар, слышны взрывы

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Москва, Вторник 14 февраля 2023 00:27
В Москве возле исследовательского института произошел пожар, слышны взрывы Фото: в Москве вспыхнул пожар возле НИИ (t.me/infomoscow24)
Автор: Артур Родивилов

В Москве в районе НИИ точных приборов, на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Москва 24 и ТАСС.

Сообщается, что в данный момент пожар разрастается, слышны взрывы. На место прибыли экстренные службы.

В свою очередь ТАСС утверждает, что пожар произошел на территории автосервиса.

"Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания хранятся покрышки", - сказал собеседник агентства.

На втором этаже здания огнем заблокированы два человека, пожарные пробиваются к ним, добавил он.

В НИИ точных приборов, где занимаются разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для изделий морского и авиационного ракетного вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.

Также мы писали, что в российском Ростове-на-Дону загорелась исправительная колония.

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