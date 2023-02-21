ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Москвы горит гостиница одного из крупнейших производителей кабелей

Новина українською →
Москва, Вторник 21 февраля 2023 21:40
В центре Москвы горит гостиница одного из крупнейших производителей кабелей Фото: пожар в центре Москвы (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 февраля, под вечер в одной из гостиниц в центре Москвы вспыхнул пожар. В настоящее время горит гостиница одного из крупнейших производителей кабелей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Горит пятый этаж 16-этажного здания на улице Международной в центре Москвы", - сказали в экстренных службах.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.

"МКМ", или же ДК "Москабельмет" – российская компания по производству кабельной продукции. Является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции России.

В настоящее время сотрудниками пожарной службы спасены 50 человек, 7 из них – дети. В то же время медицинские службы сообщили, что во время пожара пострадали 6 человек, среди них двоє детей.

Обновлено в 21:50:

По предварительным данным российских экстренных служб, причиной пожара в здании с гостиницей является поджог.

Напомним, 12 февраля в Москве начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".

Позже пожар произошел возле московского исследовательского института. Очевидцы сообщали о звуках взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Пожар
NEWS
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку