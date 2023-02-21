В центре Москвы горит гостиница одного из крупнейших производителей кабелей

Сегодня, 21 февраля, под вечер в одной из гостиниц в центре Москвы вспыхнул пожар. В настоящее время горит гостиница одного из крупнейших производителей кабелей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Горит пятый этаж 16-этажного здания на улице Международной в центре Москвы", - сказали в экстренных службах.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.

"МКМ", или же ДК "Москабельмет" – российская компания по производству кабельной продукции. Является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции России.

В настоящее время сотрудниками пожарной службы спасены 50 человек, 7 из них – дети. В то же время медицинские службы сообщили, что во время пожара пострадали 6 человек, среди них двоє детей.

Обновлено в 21:50:

По предварительным данным российских экстренных служб, причиной пожара в здании с гостиницей является поджог.