В Москве загорелся один из небоскребов, - СМИ
Иллюстративное фото: в Москве загорелся один из небоскребов (flickr by Oleg Nabrovenkov)
В Москве сегодня, 12 февраля, начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Пропагандистское издание отмечает, что, по информации экстренных служб, пожар начался в одном из строящихся зданий российского бизнес-центра на четвертом этаже.
Его причиной якобы является возгорание строительных материалов. ТАСС добавляет, что в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.
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