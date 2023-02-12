В Москве загорелся один из небоскребов, - СМИ

Иллюстративное фото: в Москве загорелся один из небоскребов (flickr by Oleg Nabrovenkov)

В Москве сегодня, 12 февраля, начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.