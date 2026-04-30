В российском Дзержинске раздаются взрывы на фоне атаки дронов

04:04 30.04.2026 Чт
2 мин
Дроны над Поволжьем: в Дзержинске раздаются взрывы, работа аэропортов ограничена
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)

Ночью 29 апреля беспилотники атаковали несколько регионов России. В Дзержинске Нижегородской области прогремела серия взрывов, аэропорт Нижнего Новгорода закрыт.

Дзержинск и Нижний Новгород

В Дзержинске сначала сработали сирены, после чего жители сообщили о взрывах в разных районах города. В регионе объявлена опасность беспилотников.

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения - не принимает и не отправляет рейсы.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Волгоградская и Липецкая области

В Волгоградской области в результате атаки дрона поврежден частный дом, пострадал местный житель. Опасность беспилотников также объявляли в Липецкой области. Информация о масштабах атак уточняется.

Ранее в Украине провели успешные испытания новых типов FPV-дронов, которые в ближайшее время должны поступить на фронт. Как сообщил заместитель главы Минобороны, в течение одного-двух месяцев планируется создать зону поражения на расстоянии 100-150 километров от границы с помощью ударных беспилотников ближнего действия.

Также ожидается рост количества дальних ударов БпЛА. В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, западные партнеры обращались к Украине с просьбой воздержаться от ударов по российским нефтяным объектам из-за кризиса на мировых энергетических рынках, вызванного войной на Ближнем Востоке.

