В российском Дзержинске раздаются взрывы на фоне атаки дронов

Ночью 29 апреля беспилотники атаковали несколько регионов России. В Дзержинске Нижегородской области прогремела серия взрывов, аэропорт Нижнего Новгорода закрыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Дзержинск и Нижний Новгород
В Дзержинске сначала сработали сирены, после чего жители сообщили о взрывах в разных районах города. В регионе объявлена опасность беспилотников.
Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения - не принимает и не отправляет рейсы.
Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
Волгоградская и Липецкая области
В Волгоградской области в результате атаки дрона поврежден частный дом, пострадал местный житель. Опасность беспилотников также объявляли в Липецкой области. Информация о масштабах атак уточняется.
Ранее в Украине провели успешные испытания новых типов FPV-дронов, которые в ближайшее время должны поступить на фронт. Как сообщил заместитель главы Минобороны, в течение одного-двух месяцев планируется создать зону поражения на расстоянии 100-150 километров от границы с помощью ударных беспилотников ближнего действия.
Также ожидается рост количества дальних ударов БпЛА. В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, западные партнеры обращались к Украине с просьбой воздержаться от ударов по российским нефтяным объектам из-за кризиса на мировых энергетических рынках, вызванного войной на Ближнем Востоке.