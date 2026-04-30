У російському Дзержинську лунають вибухи на фоні атаки дронів

Дзержинськ і Нижній Новгород

У Дзержинську спочатку спрацювали сирени, після чого жителі повідомили про вибухи в різних районах міста. У регіоні оголошено небезпеку безпілотників.

Аеропорт Нижнього Новгорода запровадив тимчасові обмеження - не приймає і не відправляє рейси.

Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.

Волгоградська та Липецька області

У Волгоградській області внаслідок атаки дрона пошкоджено приватний будинок, постраждав місцевий житель. Небезпеку безпілотників також оголошували у Липецькій області. Інформація про масштаби атак уточнюється.