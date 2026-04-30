UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У російському Дзержинську лунають вибухи на фоні атаки дронів

04:04 30.04.2026 Чт
2 хв
Дрони над Поволжям: у Дзержинську лунають вибухи, роботу аеропортів обмежено
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)

Вночі 29 квітня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. У Дзержинську Нижньогородської області пролунала серія вибухів, аеропорт Нижнього Новгорода закрито.

Дзержинськ і Нижній Новгород

У Дзержинську спочатку спрацювали сирени, після чого жителі повідомили про вибухи в різних районах міста. У регіоні оголошено небезпеку безпілотників.

Аеропорт Нижнього Новгорода запровадив тимчасові обмеження - не приймає і не відправляє рейси.

Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.

Волгоградська та Липецька області

У Волгоградській області внаслідок атаки дрона пошкоджено приватний будинок, постраждав місцевий житель. Небезпеку безпілотників також оголошували у Липецькій області. Інформація про масштаби атак уточнюється.

Раніше в Україні провели успішні випробування нових типів FPV-дронів, які найближчим часом мають надійти на фронт. Як повідомив заступник очільника Міноборони, протягом одного-двох місяців планується створити зону ураження на відстані 100-150 кілометрів від кордону за допомогою ударних безпілотників близької дії.

Також очікується зростання кількості далеких ударів БпЛА. Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, західні партнери зверталися до України з проханням утриматися від ударів по російських нафтових об’єктах через кризу на світових енергетичних ринках, спричинену війною на Близькому Сході.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
