Зеленский объяснил, зачем Россия нарушает воздушное пространство стран НАТО

Россия проверяет, как далеко она может зайти и хочет отвлечь внимание от войны в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Реагируя на недавние нарушения воздушного пространства Зеленский объяснил, что Россия "испытывает, как далеко она может зайти". Он также предупредил об обострении ситуации в Грузии и Беларуси.

"Вот почему мы не можем позволить себе потерять ни одного дня или ни одной страны. После выборов в Молдове мы должны продолжать поддерживать Молдову. Самая трудная задача - оправдать ожидания избирателей", - отметил Зеленский.

Он добавил, что сегодня в Европе основное внимание уделяется непосредственным угрозам, но не следует забывать о долгосрочных политических целях.

Президент напомнил о недавнем вторжении российских беспилотников в Польшу и нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, подчеркнув, что это было "испытанием не только для Польши, но и для всего НАТО".

Зеленский также утверждает, что Россия использовала танкеры в Балтийском море для запуска беспилотников, которые вызвали "серьезные нарушения порядка в Северной Европе".

По его словам, такие действия недопустимы, и Россия "не должна иметь права свободно действовать в Балтийском море".

"Россия хочет отвлечь внимание от жестокой войны в Украине. Она хочет, чтобы НАТО отреагировало... без США", - подчеркнул Зеленский, призывая союзников к единству.

В ответ на вопрос журналистки BBC относительно возможного нападения России на другие европейские страны, Зеленский отметил: "Трудно сказать. Вы видели сигналы из Эстонии, Польши, Дании, Норвегии и Швеции".

Он добавил, что наблюдается широкая тенденция повторяющихся нарушений воздушного пространства и границ, что "должно вызвать реакцию".

Президент также отметил необходимость защищать бывшие страны СССР и регионы, где Россия теряет влияние, в частности Казахстан.

"Я не могу сказать, что на уме у Путина, поэтому мы должны быть готовы защищаться и смотреть, куда может пойти Путин", - подытожил Зеленский.