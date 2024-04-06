Россияне ударили по Харькову и пригороду: есть попадания в магазин, горят авто

Российские войска ударили по Харькову и пригороду ночью 6 апреля. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава ОВА рассказал, что российские войска попали рядом с жилой застройкой в областном центре. "Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется", - написал Синегубов. Также зафиксированы попадания в магазин в Дергачевской общине Харьковской области. "В Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. На эту минуту - без пострадавших", - написал глава ОВА.