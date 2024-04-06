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В Харькове были слышны взрывы

Суббота 06 апреля 2024 00:27
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В Харькове были слышны взрывы Фото: в Харькове были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове сегодня ночью, 6 апреля, было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы", - заявил мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что по городу оккупанты наносят удары, и призвал оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Харьков Вторжение России в Украину Взрывы
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