Фото: в Харькове были слышны взрывы (Getty Images)

В Харькове сегодня ночью, 6 апреля, было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы", - заявил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что по городу оккупанты наносят удары, и призвал оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.