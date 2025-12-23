Російський "Шахед" влучив у 9-поверхівку Чернігова: вирує пожежа, триває порятунок людей

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський .

Причини удару та повні наслідки для будівлі та мешканців ще встановлюються.

На місці події працюють екстрені служби, проводиться евакуація мешканців будинку для їхньої безпеки. Дмитро Брижинський зазначив, що ситуація під контролем рятувальників.

За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

За повідомленням Міської військової адміністрації, удар припав на 9-й поверх будівлі. Внаслідок цього виникла пожежа на верхньому поверсі та вибито вікна.

Удари по Чернігівщині

Нагадаємо незадовго до цього російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Крім того, стало відомо, що на Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами. Так, до поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.