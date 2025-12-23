ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російський "Шахед" влучив у 9-поверхівку Чернігова: вирує пожежа, триває порятунок людей

Чернігівська область, Вівторок 23 грудня 2025 21:06
UA EN RU
Російський "Шахед" влучив у 9-поверхівку Чернігова: вирує пожежа, триває порятунок людей Ілюстративне фото: рятувальна операція після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російський ударний дрон ввечері 23 грудня влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку у Чернігові.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За повідомленням Міської військової адміністрації, удар припав на 9-й поверх будівлі. Внаслідок цього виникла пожежа на верхньому поверсі та вибито вікна.

"БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Дмитро Брижинський.

За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

На місці події працюють екстрені служби, проводиться евакуація мешканців будинку для їхньої безпеки. Дмитро Брижинський зазначив, що ситуація під контролем рятувальників.

Причини удару та повні наслідки для будівлі та мешканців ще встановлюються.

Удари по Чернігівщині

Нагадаємо незадовго до цього російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Крім того, стало відомо, що на Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами. Так, до поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна в Україні Атака дронів
Новини
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Аналітика
Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія