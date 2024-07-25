В российской ракете, ударившей по "Охматдету" был американский чип, - NYT

По данным издания, одним из важных чипов в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот (Field Programmable Gate Array, или FPGA), производимая американскими компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.