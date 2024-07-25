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В российской ракете, ударившей по "Охматдету" был американский чип, - NYT

Фото: Россияне атаковали охмадит(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В этом месяце российские оккупанты атаковали ракетой детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Оказалось, что крылатая ракета РФ была оснащена микросхемой из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, одним из важных чипов в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот (Field Programmable Gate Array, или FPGA), производимая американскими компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.

Подробнее об атаке россиян на детскую больницу, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы уже сообщали, что российская ракета, попавшая в "Охматдет" имела западные компоненты.

Отметим также, что Германия сообщила, что предоставит 10 миллионов евро на реконструкцию "Охматдета".

В то же время, Германия и Австрия приняли детей из больницы к себе на лечение.

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