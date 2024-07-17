Германия выделит на реконструкцию "Охматдета" 10 миллионов евро
Германия выделит 10 миллионов евро на восстановление детской больницы "Охматдет", существенно пострадавшей во время недавней российской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце в интервью Rheinische Post.
Выделенные Германией средства пойдут на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.
"Разрушение детской больницы показывает, насколько безжалостно и бесчеловечно Россия ведет эту агрессивную войну. Больше всего от этой войны страдают дети. Мы не должны и не будем признавать, что этого места исцеления онкобольных детей в Украине больше не существует", - заявила Шульце.
Отмечается, что немецкое Министерство развития имеет тесное партнерство с Охматдетом в рамках немецко-украинского сотрудничества в области здравоохранения.
"Мы предложили правительству Украины помочь восстановить больницу – чтобы дети могли быстро получить необходимое им срочное лечение", - продолжила министр.
Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.
Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"
Напомним, что 8 июля РФ запустила большое количество ракет по Украине. Одной из главных целей страны-агрессора стал Киев. В частности, кафиры попали по столичной детской больнице "Охматдет".
В результате атаки было несколько погибших. Также пострадали десятки врачей и детей.
Источники РБК-Украина сообщали, что один из российских летчиков после данного теракта сдал Главному управлению разведки Минобороны своих коллег.
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