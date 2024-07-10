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Российская ракета, попавшая в "Охматдет" имела западные компоненты, - FT

Украина, Среда 10 июля 2024 16:05
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Российская ракета, попавшая в "Охматдет" имела западные компоненты, - FT Фото: россияне обстреляли "Охматдет" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская ракета, которая попала в начале этой недели в детскую больницу "Охматдет" имела западные компоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Российская ракета, попавшая в киевскую детскую больницу, по мнению экспертов и украинских чиновников, базируется на компонентах западного производства, что говорит успех Кремля в уклонении от санкций.

Зафиксированная на камеру за секунду до попадания в больницу, ракета Х-101 является одной из самых совершенных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее кампании по воздушным ударам по Украине.

"Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей противовоздушной обороны", - сказала руководитель исследования санкций Института KSE в Киеве Елена Белоусова.

Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования.

Переход виден в украинском анализе Х-101, выпущенном в январе. В ходе исследования было обнаружено 16 частей электроники западного производства внутри ракеты:

  • два компонента были изготовлены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии;
  • остальные - американскими производителями микросхем, в частности Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

По данным издания, все товары в основном предназначены для гражданского использования - некоторые достаточно старые.

Анализ российских заявок Financial Times показывает, как российские компании в 2023 году смогли получить запчасти, идентичные тем, что использовались в январском Х-101, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай.

несмотря на то, что в российских документах отмечено, что детали изготовлены западными производителями, все они были изготовлены в Китае, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.

Атака на "Охматдет"

Напомним, что в понедельник на этой неделе российские военные нанесли целенаправленный удар по детской больнице в Киеве.

Подробнее об атаке россиян можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим также, что одна израильская клиника заявила, что готова принять онкобольных детей из "Охматдета".

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