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Германия приняла на лечение тяжелобольных детей из "Охматдета"

Четверг 18 июля 2024 20:27
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Германия приняла на лечение тяжелобольных детей из "Охматдета" Иллюстративное фото: дети из Охматдета прибыли на лечение в Германию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Германия приняла тяжелобольных детей, ранее проходивших лечение в детской больнице "Охматдет", подвергшейся обстрелу со стороны россиян 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

Отмечается, что в Германию эвакуировали на лечение восьмерых детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, большинство из них - онкобольные. Дети прибыли в Германию в сопровождении близких родственников.

"Ракетный обстрел детской клиники в Киеве еще раз показал непостижимую бесчеловечность, с которой Путин ведет свою агрессивную войну против Украины. Именно поэтому мы продолжаем нашу гуманитарную поддержку Украины всеми силами", - рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет"

В понедельник, 8 июля, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по городу Киев. Одна из запущенных ракет попала по столичной детской больнице "Охматдет".

Там был полностью разрушен один из корпусов больницы и повреждены несколько зданий. Также было известно о двух погибших в день удара. Позже стало известно, что в реанимации умер ребенок, находившийся в "Охматдете" после операции.

Источники РБК-Украина сообщали, что один из российских летчиков после данного теракта сдал Главному управлению разведки Минобороны своих коллег.

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