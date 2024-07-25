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У російській ракеті, яка ударила по "Охматдиту", був американський чіп, - NYT

Фото: Росіяни атакували "Охматдит" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Цього місяця російські окупанти атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві. Виявилось, що крилата ракета РФ могла бути оснащена мікросхемою з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.

Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.

Докладніше про атаку росіян на дитячу лікарню, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Ми вже повідомляли, що російська ракета, яка влучила в "Охматдит" мала західні компоненти.

Зауважимо також, що Німеччина повідомила, що надасть 10 мільйонів євро на реконструкцію "Охматдиту".

Водночас Німеччина та Австрія прийняли дітей з лікарні до себе на лікування.

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