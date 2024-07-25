У російській ракеті, яка ударила по "Охматдиту", був американський чіп, - NYT

Цього місяця російські окупанти атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві. Виявилось, що крилата ракета РФ могла бути оснащена мікросхемою з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.
Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.
Докладніше про атаку росіян на дитячу лікарню, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Ми вже повідомляли, що російська ракета, яка влучила в "Охматдит" мала західні компоненти.
Зауважимо також, що Німеччина повідомила, що надасть 10 мільйонів євро на реконструкцію "Охматдиту".
Водночас Німеччина та Австрія прийняли дітей з лікарні до себе на лікування.
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