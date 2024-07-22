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Австрия будет лечить двух тяжелобольных детей из "Охматдета"

Понедельник 22 июля 2024 03:54
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Австрия будет лечить двух тяжелобольных детей из "Охматдета" Фото: последствия удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Австрия приняла на лечение двух тяжелобольных детей из киевской больницы "Охматдет", по которой РФ, 8 июля, нанесла ракетный удар.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что после разрушительной атаки на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь.

В сотрудничестве между австрийским МИД и МВД, ÖGK и украинскими властями удалось вывезти двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы продолжить их лечение.

В свою очередь, посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена немедленно.

"Помощь федерального правительства была предложена немедленно, украинские дети-пациенты уже находятся в клиниках Австрии на лечении. Образцовый пример!", - написал украинский дипломат в соцсети Х.

Днями ранее издание Kronen Zeitung сообщало, что на лечение в Австрию были доставлены 12-летний Владислав и 13-летний Юрий. Оба ребенка имеют онкологические заболевания. Сейчас они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.

Напомним, что Германия выделит 10 миллионов евро на реконструкцию детской больницы "Охматдет" в Киеве. Средства пойдут на скорый возврат учреждения в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимний период.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Латвии приняло решение о выделении 100 млн евро на поддержку украинских больниц во время войны. Помощь может быть использована для реконструкции медучреждений, оснащения их медицинским оборудованием, обеспечения их работы и для лечения пациентов.

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