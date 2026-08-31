Российский самолет Ил-20 снова шпионил над Польшей, его перехватили
Польские воздушные силы вовремя заметили российский самолет-шпион. Инцидент произошел днем 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в Х.
Польша перехватила российский самолет
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.
Как говорит польский министр, "Россия в очередной раз испытала наши системы сдерживания и ПВО".
"Нарушение нашего воздушного пространства над Балтийским морем не произошло", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что 31 июля самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 РФ летел над Балтийским морем без плана полета и с выключенным транспондером.
Также сообщалось, что два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля. В связи с этим в воздух подняли очередную пару самолетов из Мальборка, которая перехватила два российских истребителя.
Кроме того, 12 июля Ил-20 России приблизился к воздушному пространству Польши над Балтийским морем. На его перехват оперативно подняли очередную пару истребителей.