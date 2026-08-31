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Російський літак Іл-20 знову нишпорив над Польщею, його перехопили

16:44 31.08.2026 Пн
1 хв
Росія посилила повітряне шпигунство в Балтійському регіоні
aimg Олена Бджола
Російський літак Іл-20 знову нишпорив над Польщею, його перехопили Фото: російський літак нишпорив над Польщею (x.com/KosiniakKamysz)
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Польські Повітряні сили вчасно помітитили російський літак-шпигун. Інцидент стався вдень 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в Х.

Польща перехопила російський літак

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

Як каже польський міністр, "Росія вкотре випробувала наші системи стримування та ППО".

"Порушення нашого повітряного простору над Балтійським морем не відбулося", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що 31 липня літак радіоелектронної розвідки Іл-20 РФ летів над Балтійським морем без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також повідомлялося, що два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня. У зв'язку з цим у повітря підняли чергову пару літаків із Мальборка, яка перехопила два російських винищувача.

Крім того, 12 липня Іл-20 Росії наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.

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