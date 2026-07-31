Польские истребители снова перехватили самолет-разведчик РФ над Балтикой

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 РФ летел над Балтийским морем без плана полета и с выключенным транспондером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в Х.

Российский самолет снова провоцировал ПВО Польши

Польские истребители F-16 успешно перехватили нарушителя 31 июля.

"В первой половине дня очередная пара польских F-16 в 40 километрах севернее Колобжега (город на побережье Балтийского моря - ред.) перехватила российский самолет-разведчик Ил-20", - пишет Косиняк-Камыш.

По его словам, самолет РФ в очередной раз совершал полет в международном воздушном пространстве. Транспондер был выключен.

Глава минобороны Польши заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Вооруженные силы Польши:

непрерывно контролируют ситуацию,

решительно реагируют на действия РФ в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

РФ нарушает воздушное пространство

Ранее РБК-Украина писало, что два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля.

Напомним, что самолет-разведчик Ил-20 РФ подлетел к воздушному пространству Польши над Балтийским морем 14 июля. На его перехват оперативно подняли очередную пару истребителей.